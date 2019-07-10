Юлия Ковальчук стала участницей шоу «Форт Боярд»
Певица Юлия Ковальчук приняла участие в съемках нового сезона шоу «Форт Боярд». Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
На фото, размещенном Ковальчук, видно, кто вошел с ней в одну команду. Это cолист группы Burito Игорь Бурнышев, певица Варвара Визбор и певец Митя Фомин, а также рэпер ST. Также в кадр вошел новый ведущий телеигры Сергей Шнуров.
— Форт Боярд — это, по-моему, единственное шоу, в котором я не принимала еще участие, поэтому я просто не могла отказаться. Но что вам сказать, это проект не для слабонервных и явно для тех, кто готов пойти навстречу своим страхам. Что-то было прям очень неприятно, всегда волнительно и на самом высоком уровне адреналина, — рассказала Ковальчук.
Ранее впечатлениями от нового сезона «Форт Боярд» поделилась Эвелина Бледанс.
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