День города отметят в Москве 7 и 8 сентября
• 21:49 • 10 июля 2019
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День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
День города в Москве в этом году отпразднуют 7 и 8 сентября. Соответствующий документ был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.
— Объявить 7 и 8 сентября 2019 года днями празднования Дня города Москвы, — следует из распоряжения № 344-РП, размещенного на официальном портале мэра города.
В документе уточняется, что контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя мэра Москвы — руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину.
В 2019 году российской столице исполнится 872 года. Основание Москвы датируется 1147 годом.
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