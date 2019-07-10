Фотокорреспондент «ВМ» стал призером конкурса «Молодые фотографы России-2019»

Он представил сложный проект: на его снимках — судьба человека, получившего в детстве множественные ожоги. Но мужчина выжил и сегодня продолжает активную жизнедеятельность во благо себе и членам его семьи.

Как сказала член жюри конкурса Светлана Пожарская, Павел Волков — удивительный фотограф.

— У него прекрасный проект. Понравился и по теме, и по ее реализации. Очень хорош главный кадр! Респект ему за это. Но несколько смущает общий минорный тон работ. А ведь даже название — «Феникс» — предполагает большее количество мажорных снимков. Мне кажется, этот проект нужно продолжить. Успеха, уважаемый автор! — прокомментировала Светлана Пожарская.

Павлу удается совмещать работу штатного фотографа и заниматься собственными проектами, которые не связаны с основной деятельностью.

— Я благодарен редакции газеты за интересную работу. Столица — удивительный город, где можно снимать практически все — и это будет интересно! — говорит Павел Волков.

Фотограф-«вечерочник» уже не первый раз участвует в фотоконкурсах и занимает призовые места. Например, в июне он вошел в число финалистов еще одного престижного международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

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