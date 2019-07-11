В команде Зеленского предложили переименовать Россию и русский язык
В команде президента Украины Владимира Зеленского предложили переименовать Российскую Федерацию и изменить название русского языка. С таким заявлением выступил советник команды Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев.
Он призвал указывать Россию на картах Московией. Также советник отметил, что каждый язык отличается по грамматике и лексике, поэтому нужно переименовать русский язык, чтобы украинцам было легче отличать его от украинского русского.
— У нас русский язык, а там — российский. У нас есть украинская «мова», единая, державная и есть «мовы» национальных меньшинств, среди них венгерская, болгарская, румынская, польская, а есть еще «руська». Давайте ее так и назовем — «руська мова», — заявил Никита Потураев, передает портал «ПолитНавигатор».
Напомним, ранее в Раде приняли закон об украинском языке как единственном государственном, согласно которому граждане Украины должны употреблять национальный язык во всех сферах жизни.
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