Анна Курникова рассказала, почему не выходит замуж за Энрике Иглесиаса
• 02:37 • 11 июля 2019
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас больше 15 лет вместе
Фото: скриншот из YouTube "Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями - СМИ"
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за певца Энрике Иглесиаса. Пара находится в отношениях уже более 15 лет и воспитывает двоих детей.
По словам Курниковой, свадьба как таковая не имеет для нее никакого значения.
— Я верю в открытость, полное доверие и взаимоуважение в отношениях. Мы уже много лет вместе. Он — мужская версия меня, а я — женская версия его, — сказала бывшая теннисистка корреспонденту издания The Sun.
Ранее Энрике Иглесиас также говорил журналистам, что не видит смысла в браке, так как штамп в паспорте ничего не изменит в их взаимоотношениях.
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