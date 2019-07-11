Ученый заявил, что во Вселенной скоро найдут «полного двойника» Земли
• 03:28 • 11 июля 2019
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В ближайшее время крупных открытий в космосе стоит ждать от фундаментальной науки
Фото: https://pixabay.com/ru
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА «Новости» сообщил, что в ближайшие 10-15 лет ученые найдут «полного двойника» Земли.
— Я думаю, что в течение 10-15 лет мы найдем «полного двойника» Земли, сможем проверить состав его атмосферы, оценить климат, температуру, и тогда, может быть, встанет уже другой практический вопрос — если там кто-то есть, тогда как с ними связаться? — заявил Анатолий Петрукович.
По его словам, в ближайшем будущем стоит ждать крупные открытия в космосе. Речь идет о поиске жизни на других планетах.
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