Врачи рассказали, сколько шоколада можно есть в день

Эксперты рассказали корреспонденту РИА «Новости», сколько шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья.

Врачи утверждают, что половину плитки темного шоколада можно есть ежедневно, но лучше это делать в первой половине дня, потому что это калорийный продукт и в своем составе он содержит вещества, которые могут помешать заснуть.

— Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50 процентов, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом, — сообщил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова добавила, что с точки зрения калорийности, энергетической ценности молочный и темный шоколад примерно равноценны. Однако темный шоколад полезнее, потому что в нем содержится большее количество какао-бобов и соответственно большее количество полезных компонентов.

По словам медиков, шоколад дает человеку запасы энергии и повышает настроение. Также в лакомстве есть компоненты, которые обладают защитным эффектом для печени.

Противопоказаниями для употребления шоколада являются заболевания поджелудочной железы.

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