Двое росийских туристов погибли при сильном шторме в Греции
• 04:31 • 11 июля 2019
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Трагедия произошла на севере полуострова Халкидики
Фото: https://pixabay.com
В Греции во время мощного шторма 11 июля погибли пять иностранцев, из них двое российских туристов.
Трагедия случилась на севере полуострова Халкидики.
Сообщается, что на туристов из России упало дерево, которое сломалось от сильного ветра. Также во время страшной стихии погибли двое чехов и один гражданин Румынии.
По сообщениям агентства Рейтер, еще 20 человек экстренно госпитализированы.
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