Звезду сериала «Мажор» не пустили в самолет из-за долгов по алиментам

Российского актера Никиту Панфилова не пустили на самолет, так как у него накопились алиментные долги за несколько лет.

Артист был дважды женат. Первой его супругой была актриса Вера Бабенко. Никита Панфилов говорил, что их союз распался из-за измены жены. Затем он встретил вторую супругу Ладу, в 2013 году у них родился сын Добрыня. Но вскоре актер снова узнал, что избранница ему изменяет. Пара тяжело разводилась: они делили имущество и решали вопрос о порядке встреч отца с ребенком. Прошло уже четыре года, однако недавно возник очередной скандал из-за невыплаты алиментов. Как рассказала подруга Лады, в июне Никиту Панфилова не пустили на борт самолета, вылетавшего из Москвы, за долги по алиментам.

— Он вообще не участвует в воспитании Добрыни. Как-то он хвалился, что при разделе имущества бывшей и сыну достался загородный коттедж, в котором те якобы живут. По факту там участок размером шесть соток и сарай-развалюха, — рассказывает изданию «СтарХит» подруга бывшей супруги актера.

Она добавила, что Лада отказалась зарабатывать деньги в ток-шоу на этой истории, хотя ее много раз приглашали на телевидение.

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