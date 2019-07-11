Эксперт назвала фрукты, которые летом нужно есть побольше
Начальник московского управления государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева рассказала корреспонденту РИА «Новости», что в летнее время года следует есть побольше персиков и бананов, чтобы восполнить дефицит калия в организме из-за сильного потоотделения.
Она отметила, что в жару зачастую у людей возникает недостаток этого элемента, поэтому нужно употреблять в пищу свежие фрукты и ягоды, в которых содержится большое количество калия. К ним относятся персики, абрикосы, бананы, ананасы и черная смородина.
Нина Зайцева посоветовала готовить из этих ингредиентов фруктовый салат, чтобы организм сразу получал целый комплекс витаминов, микро- и макроэлементов, которые полезны для здоровья.
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