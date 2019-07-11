Полиция задержала группу, воровавшую брендовую одежды в Москве
Сотрудники полиции задержали трех мужчин и трех женщин, которых подозревают в воровстве более 100 брендовых вещей из столичных бутиков.
Полицейские установили, что охранник больших сетевых магазинов брендовой одежды информировал сообщников об условиях, месте и времени планируемого преступления. Потом злоумышленники шли якобы за покупкой в указанный им торговый центр, где при помощи специального оборудования для блокировки антикражных систем выносили беспрепятственно товар в заранее приобретенных фирменных пакетах магазина.
После кражи преступники снимали защитные датчики и этикетки с вещей и выставляли их на продажу в соцсети.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что есть основания полагать, что задержанные лица причастны к совершению около 20 подобных преступлений в столице.
Трех подозреваемых заключили под стражу, еще троих отпустили под подписку о невыезде, сообщается на сайте МВД России.
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