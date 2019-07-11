Дождь с грозой ожидает москвичей в четверг
• 06:46 • 11 июля 2019
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В Москве пройдут дожди
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Предстоящим днем, 11 июля, в столице ожидается облачная погода с дождем, возможна гроза. Максимальная температура воздуха составит плюс 17-19 градусов.
Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
В Московской области воздух прогреется до 22 градусов, сообщает портал «Метеоновости».
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