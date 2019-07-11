Гигантские мамонтовые ослы из Индонезии поселятся в Московском зоопарке
Два гигантских мамонтовых осла пуату родом из Индонезии были приобретены для разведения Московским зоопарком. Они прибудут в столицу до 28 июля.
Согласно конкурсной документации, что животные должгны быть здоровы, без физических деффектов. Состояние ослдов будет подтверждено официальными ветеринарно-спороводительными документами. Бумаги выдаются страной продавца.
Как передает агентство городских новостей «Москва», конкурс проводили в форме закупки у единственного поставщика. Название компании не разгласили.
Добавим, что кудрявые ослы пуаты будут находиться в контактной части зоопарка. То есть, у горожан и гостей столицы появиться возможность погладить экзотиченское животное.
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