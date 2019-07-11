Экстремальное шоу и выставка ретромобилей: День московского транспорта отметят 13 июля

ВЫСТАВКА ТЕХНИКИ

Выставка ретроавтомобилей откроется у главного входа ВДНХ. В экспозицию в числе прочих войдут модель представительского класса ГАЗ-12 ЗИМ, которая выпускалась на Горьковском заводе с 1950 по 1959 год, а также один из наиболее престижных автомобилей советского периода ГАЗ-21И «Волга». Представят гостям ретровыставки и редкую машину — «Москвич-410» 1958 года. На праздничной площадке будет работать арт-зона «Раскрась автобус», интерактивный «Помощник Москвы» и др.

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ

Любителей экстрима приглашают на проспект Академика Сахарова, где запланировано мотофристайл-шоу. Свое мастерство продемонстрирует пилотажная группа «Каскад» Управления ГИБДД Москвы.

ПАРАД ТРАМВАЕВ

На Чистопрудном бульваре пройдет традиционный парад трамваев, второй в этом году. Техника проедет по заранее подготовленному маршруту от Шаболовки по Серпуховскому и Даниловскому Валам, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. В 12:00 колонна прибудет на Чистопрудный бульвар, где ее можно будет посмотреть до 18:00.

На праздничной площадке установят фотобудки, рядом расположатся площадка виртуальной реальности и студия аквагрима. Заработает и сцена, где музыканты будут заряжать гостей фестиваля позитивным настроением.

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

В этот день москвичи смогут посетить 17-й автобусный парк и Филевский автобусно-троллейбусный парк. Для участия требуется предварительная запись на сайте transport.mos.ru. Там же размещена полная программа праздника.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

Те, кто приедет в этот день на Трубную площадь, смогут принять участие в квесте. Его задания будут посвящены транспортной теме. Лучшим участникам развлекательной игры вручат памятные призы. На площадке будет работать и фотозона.

ПАМЯТНЫЙ ФОТОАРХИВ

В парке «Зарядье» откроется фотовыставка, посвященная истории транспорта разных лет. Памятные кадры предоставит Центральный государственный архив столицы. Свои фотовыставки презентуют еще два столичных парка: «Красная Пресня» и «Фестивальный».

Все площадки в этот день будут работать с 12:00 до 18:00. На каждой из них будут выступать артисты проекта «Музыка в метро». А завершит День московского транспорта ночной велофестиваль.

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