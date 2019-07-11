Москвичам рассказали, как улучшить самочувствие при неустойчивой погоде
Жителей Московского региона 11 июля синоптики предупредили о неустойчивых погодных условиях. В этот день ожидается дождь, гроза, а максимальная температура воздуха досстигнет 17-19 градусов тепла.
Кроме того, передают синоптики, на территории города немного подрастет атмосферное давление, однако данный показатель все равно останется ниже нормального. Специалисты рассказали, кому стоит опасаться за свое здоровье при таких погодных условиях.
Как передает портал «Метеоновости», симптомы ухудшения самочувствия могут появиться у тех, кто страдает частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников.
Эксперты рассказали, что указанным группам граждан стоит контролировать свое давление и не допускать скачков. В домашних условиях самочувствие помогут облегчить горчичники, контрастный душ, массаж шейных позвонков, прием ванной с морской солью и прогулки на свежем воздухе.
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