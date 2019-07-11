Схема движения изменится в центре Москвы на выходных

В предстоящие выходные, 13 и 14 июля, в столице пройдут День московского транспорта, Ночной забег и ночной велофестиваль, в связи с чем на нескольких центральных улицах изменится схема движения.

Так, из-за празднования Дня московского транспорта с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля и с 18:00 13 июля до 9:00 14 июля будет ограничено движение на Цветном бульваре и Трубной площади. Кроме того, для водителей закроют участок проспекта Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца, Чистопрудный бульвар и Продольный проезд.

Из-за проведения Ночного забега с 13 на 14 июля движение на ряде улиц будет перекрываться поэтапно. С 21:30 нельзя будет проехать по аллее Славы, до 23:30 — по улице Лужники. С 22:00 до 0:40 будет перекрыта Лужнецкая набережная, а с 22:00 до 0:15 — Фрунзенская набережная.

Кроме того, в течение субботы, 13 июля, будет ограничен проезд по улицам, где пройдет маршрут Ночного велофестиваля.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты. Подробное описание всех дорожных ограничений со схемами можно найти на официальном сайте мэра Москвы.

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