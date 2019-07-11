«Роскачество» рассказало, как предотвратить взрыв аккумулятора смартфона

Специалисты «Роскачества» представили ряд рекомендаций по предотвращению взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука.

В первую очередь надлежит использовать исключительно фирменные зарядные устройства. Не следует допускать перегрев аппарата, что может легкой произойти, если оставить его на солнце или под подушкой.

Когда вы заряжаете гаджет, не стоит играть в «тяжелые» игры или запускать процессы, отягчающие работу устройства. В противном случае оно получает двойной перегрев, что приводит к сокращению срока службы аккумулятора. Эксперты отмечают, что данное правило необязательно, если уровень заряда уже максимальный.

При занятиях спортом оставьте гаджет в стороне. Неудачное падение устройства также может привести к взрыву.

Не рекомендуется носить гаджет в заднем кармане одежды. Про него можно попросту забыть и сесть на твердую поверхность, что повлечет за собой механические повреждения, увеличивающие риск взрыва аккумулятора.

Если вы видите, что аккумулятор уже вздулся — не используйте его, так как в нем происходят химические реакции, в некоторых случаях ведущие к взрыву батареи.

В «Роскачестве» также рассказали, что нужно делать, если аккумулятор загорелся прямо на ваших глазах.

Существует четкий алгоритм действий. Сперва, не трогая гаджет, выдерните зарядное устройство из розетки, и обесточьте все помещение (по возможности). Затем перекройте доступ к устройству, используя подручные средства (бросьте гаджет в воду или накройте плохо горящим материалом). Если реакция началась, в бытовых условиях остановить ее не получится. В этом случае необходимо бросить устройство в место, где взрыв не нанесет большого урона.

Стоит отметить, что советы специалистов были составлены вследствие несчастного случая в Кургане. Речь идет о ребенке, который поставил в общежитии телефон на зарядку. Устройство взорвалось. В результате мальчик погиб.

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