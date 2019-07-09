Центробанк назвал главный фактор риска при использовании гаджетов
Эксперты Банка России заявили, что больше всего рискуют пасть жертвой кибермошенников граждане, не отличающиеся особой грамотностью в цифровой сфере, а также пренебрегающие элементарными мерами осторожности.
Как заявили представители Центробанка на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, в тройке самых главных рисков при использовании мобильных устройств — неосведомленность и неосторожность пользователей, потеря гаджетов или их утрата вследствие кражи.
Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова отметила, что нередко россияне собственноручно передают другим лицам свои пароли от аккаунтов и устройств.
При этом основной источник утечки данных в России — банки и другие финансовые организации, а также государственные и силовые структуры, пишут «Известия».
Ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, какую опасность представляют угрозы в сфере кибернетической безопасности. Политик отметил, что они могут свести на нет все достижения в цифровой области.
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