Мэрилин Мэнсон получил роль в сериале по роману Стивена Кинга
Шок-рокер Мэрилин Мэнсон станет одним из актеров сериала, который будет снят по роману культового американского писателя, Короля ужасов Стивена Кинга. Экранизировать собрались его «Противостояние».
Мэнсон отметил, что исполнение роли в кино для него — крайне странный опыт. Слова музыканта приводит Revolver.
По словам Мэнсона, он и его группа специально для сериала по Кингу сделали кавер-версию одной из самых знаковых композиций в истории мирового рока — «The End» группы The Doors.
Сериал «Противостояние» появится на экранах в 2020 году.
Напомним, что Мэрилин Мэнсон — это сценический псевдоним Брайана Уорнера. Музыкант создал его из имени актрисы Мэрилин Монро и фамилии серийного убийцы Чарлиза Мэнсона.
Прежде шок-рокер уже появлялся в сериалах, когда сыграл самого себя в «Californication».
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