Врачи рассказали, кому нельзя есть крыжовник
Медики рассказали о противопоказаниях в употреблении крыжовника.
Предполагается, что эту ягоду не следует есть людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также больным гастритом, колитом, энтеритом и иными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Помимо прочего, крыжовник нельзя смешивать с молоком и йогуртом, так как это может привести к диарее. Смешивать ягоду с творогом, отмечают специалисты, напротив, можно.
Кроме того, всего одна ягода крыжовника рискует вызвать острую реакцию у аллергиков.
Листья крыжовника обладают мочегонным эффектом, поэтому их часто используют для избавления от лишней жидкости, однако и здесь следует соблюдать осторожность, поскольку существует риск обезвоживания организма. Об этом пишет OAnews.
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