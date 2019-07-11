Летняя музыкальная программа пройдет в 12 парках Москвы
На территории 12 парковых зон Москвы летом пройдут музыкальные концертные программы. Горожане и гости столицы смогут послушать джаз, рок-н-ролл, классическую музыку и не только.
Например, в парке «Сокольники» будет звучать фанк и соул.
А любителей джаза ждут в Царицыне. На сцене возле Большого дворца для гостей фестиваля выступят известный джазовый трубач Вадим Эйленкриг и его коллектив Eilenkrig Crew, группа Puerto Candelaria из Колумбии, играющая смесь колумбийской кумбии с джазом.
Известные песни российского и зарубежного рока прозвучат в исполнении уличного музыканта Александра Гаврютенкова на территории «Эрмитажа». Он сыграет хиты Боба Дилана, групп The Cranberries, Metallica, «Браво», «Сплин», «Агата Кристи» и не только.
В Бабушкинском парке зазвучит ретро-музыка, а на территории «Кузьминок» пройдет показательный концерт МЧС РФ.
Посещение всех мероприятий бесплатное. Более подробную информацию о летних концертах в столичных парках можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы.
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