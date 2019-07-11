Москвичам покажут редкие архивные фото главной выставки страны
• 09:32 • 11 июля 2019
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Посетители смогут увидеть редкие архивные фотоснимки
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Редкие архивные фотографии павильонов и памятников главной выставки страны, снятые с 40-х годов прошлого века по настоящее время, смогут увидеть москвичи в рамках программы межмузейного обмена «Резидент» с 31 июля по 3 ноября.
Выставка приурочена к 80-летнему юбилею ВДНХ, которое отмечается в этом году. Благодаря представленному уникальному фотоархиву посетители смогут проследить, как преображалась выставка на протяжении десятилетий.
Экспозиция будет открыта со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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