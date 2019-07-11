Новые голосования стартовали в рамках проекта «Активный гражданин»
Жители столичных районов Вешняки, Восточное Измайлово, Крылатское, Нагатино-Садовники и Головинский примут участие в новых голосованиях в рамках проекта «Активный гражданин».
По итогам будут приняты решения по поводу того, какие мероприятия пройдут в Восточном административном округе Москвы в День города.
Например, жителям Вешняков предложили следующие варианты: соревнование по лазертагу, веселые старты, интеллектуальная викторина. В Восточном Измайлове будут выбирать из мастер-классов по изготовлению медовых свечей и украшений в японской технике, развлекательной программы для детей и турнира по армрестлингу.
Тема голосования в Крылатском коснется сохранения парковых скульптур в ходе благоустройства района. А жители Нагатино-Садовников решат, каким будет эскиз стендов с фотографиями и историями героев Великой Отечественной войны.
Более подробную информацию о голосованиях можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
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