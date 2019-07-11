Самая толстая макака в мире сбежала из лагеря для худеющих в Таиланде
Макака по кличке Дядя Фэтти провела почти два года в лагере для худеющих в Таиланде, после чего совершила побег. Животное отличалось впечатляющими габаритами: вес обезьяны достигал 26 килограммов вместо среднестатистических 13.
Стоит заметить, что Фэтти постепенно терял вес, но ему это не нравилось. Тогда он включил смекалку и наглость и принялся воровать еду у сородичей. Вскоре «раскормленный мошенник» скрылся с места преступления.
Поиски животного ведут с февраля 2019 года, но пока безрезультатно. Граждане обращались в полицию, чтобы сотрудники правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения. Поймать обезьяну все еще не удалось. Об этом пишет Daily Mail.
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