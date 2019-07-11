Икону XVIII века отреставрировали в Солнечногорске

• 10:38 • 11 июля 2019
Поделиться:
0
doc7666yphaiar12dne3c6p
В местной иконописной мастерской возрождают древние традиции написания православных икон
Фото: пресс-служба администрации Солнечногорска
В городском округе Солнечногорск отреставрировали икону XVIII века, сообщает «Радио 1». Работу провели мастера из деревни Брехово.
Специалисты восстановили икону Богородица «Всех скорбящих Радость». Работа длилась около месяца.
В местной иконописной мастерской возрождают древние традиции написания православных икон. Мастера используют древнюю технологию написания икон при помощи растертых вручную камней-минералов, смешанных с вином и яйцом.
Иконы выполняют в традициях русского иконописца святого Андрея Рублева.
Читайте также: Настоятель храма в Митине назвал стоимость украденной иконы Серафима Саровского
Теги:
11:1711 июля 2019
11:1411 июля 2019
11:0811 июля 2019
10:4411 июля 2019
10:4211 июля 2019
10:4211 июля 2019
10:3211 июля 2019
10:2411 июля 2019
10:0411 июля 2019
09:3211 июля 2019
09:1611 июля 2019
09:0311 июля 2019
09:0211 июля 2019
08:5911 июля 2019
08:4111 июля 2019
08:0911 июля 2019
08:0111 июля 2019
07:4911 июля 2019
07:4011 июля 2019
07:1911 июля 2019
07:1911 июля 2019
07:0211 июля 2019
06:4611 июля 2019
06:2011 июля 2019
05:2411 июля 2019
04:3111 июля 2019
04:0611 июля 2019
03:4811 июля 2019
03:2811 июля 2019
03:1311 июля 2019
02:1911 июля 2019
01:5511 июля 2019
00:5911 июля 2019
00:4211 июля 2019
22:4010 июля 2019
22:1510 июля 2019
21:4910 июля 2019
21:4910 июля 2019
21:1810 июля 2019
21:0210 июля 2019
20:5810 июля 2019
20:4210 июля 2019
20:3210 июля 2019
20:1110 июля 2019
20:1110 июля 2019
20:0210 июля 2019
19:4310 июля 2019
19:3410 июля 2019
19:2010 июля 2019
19:1810 июля 2019
19:0710 июля 2019
18:5110 июля 2019
18:1610 июля 2019
17:5810 июля 2019
17:5210 июля 2019
17:1010 июля 2019
16:5710 июля 2019
16:4610 июля 2019
16:4110 июля 2019
16:4110 июля 2019
16:0710 июля 2019
15:5710 июля 2019
15:5710 июля 2019
15:4810 июля 2019
15:3910 июля 2019
15:3710 июля 2019
15:3610 июля 2019
14:5010 июля 2019
14:4510 июля 2019
14:4210 июля 2019
14:1010 июля 2019
14:0710 июля 2019
13:4210 июля 2019
13:3610 июля 2019