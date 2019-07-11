Ольга Бузова травмировала ногу на съемках шоу «Форт Боярд»
• 10:38 • 11 июля 2019
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Телеведущей пришлось наложить бинты
Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/buzova86/)
Телеведущая Ольга Бузова поделилась фотографией со съемок шоу «Форт Боярд».
На опубликованном в микроблоге снимке дива закрывается от множества окруживших ее насекомых. В подписи к посту ведущая «Дома-2» призналась, что пройти испытания было очень сложно.
— С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась еще никогда. Не буду ничего говорить, все увидите сами, — написала Бузова в Instagram.
Она также призналась, что травмировала ногу на съемках. Ей даже пришлось наложить бинты.
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