Систему электронного голосования начали тестировать в Москве

В столице студенты московских вузов начали тестирование системы дистанционного электронного голосования с выборов лучшего председателя студсовета московского вуза из 15 кандидатов. Тестовый избирательный участок на базе Московской городской думы уже открылся и будет работать до восьми часов вечера. В нем примут участие порядка 2 тысяч студентов, которые с 5 по 10 июля предварительно записались на процедуру через личный кабинет на сайте mos.ru.

— Тестирование — прообраз того, что будет происходить в сентябре, — поясняет заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко. — Программное обеспечение mos.ru подготовлено и работает в полном функционале.

Впервые систему дистанционного электронного голосования применят 8 сентября 2019 года — на выборах депутатов в Мосгордуму. В столице три пилотных избирательных округа: первый, 10-й и 30-й. В каждом из них есть помещение, где будут установлены информационные экраны, принтеры, компьютеры для тех, кто боится, что пропадет связь, электричество в доме, и хочет прийти проголосовать на участок.

— Весь сегодняшний день, — подчеркнул Артем Костырко, — на тех принтерах на участке будут печаться сначала зашифрованные голоса из блокчейн-сети, а в 20:00 мы соединим ключи, будет происходить печать расшифровок голосов.

Кроме того, весь день на информационных панелях можно будет посмотреть, сколько студентов получили бюллетени и сколько из них проголосовали. За тестированием наблюдают члены Общественной палаты Москвы, представители столичного Департамента информационных технологий, члены электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием при общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва и члены технической рабочей группы по электронному голосованию.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

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