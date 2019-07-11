Замглавы МИД РФ: Москва встревожена ситуацией в Ормузском проливе
Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации заявил, что Москву встревожила ситуация, сложившаяся в Ормузском проливе. По его словам, сегодняшнее положение дел на территории региона усиливает риски конфронтации.
Рябков подчеркнул, что прогнозировать развитие событий теперь все сложнее.
- Ситуация очень тревожная, и мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие все сложнее, - передает слова замглавы МИД РФ РИА Новости.
Напомним, что обсуждаемая ситуация связана со встречей на территории пролива британского танкера и иранских кораблей. Командование последних приказало европейцам изменить курс при покидании Персидского заливаю, однако услышади отказ.
Позже сведения о попытке иранских кораблей задержать британское судно опроверг глава МИД Ирана Джавад Зариф. По его словам, распространение такой информации направлено на эскалацию напряженности.
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