Обнародована переписка врача и помощника Алибасова об инсценировке отравления
В эфире Первого канала были обнародованы скриншоты переписки, указывающей на инсценировку отравления музыкального продюсера Бари Алибасова.
В конце выпуска передачи «На самом деле» телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о переписке между помощником композитора Сергеем Моцарем и лечащим врачом. Беседа состоялась в мессенджере за месяц до «отравления». Скриншот вывели на экран.
Из разговора становится ясно, что Моцарь обсуждал с медиком разные версии госпитализации Алибасова. Как оказалось, потребность в помощи специалистов потребовалась из-за проблем с алкоголем.
— Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя, — предложил помощник музыканта, на что врач отреагировал утвердительно.
Шепелев выразил уверенность, что приведенная переписка свидетельствует о попытке выдать хорошо организованную пиар-кампанию за отравление Алибасова.
Любопытно, что сам продюсер присутствовал в студии при разоблачении. Он разнервничался и попросил воды, а после предложил обсудить вопросы госпитализации в присутствии лечащих врачей.
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