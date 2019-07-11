Выход со станции метро «Ботанический сад» перенесут ближе к жилым домам
Выход со станции «Ботанический сад» Московского метрополитена в сторону проезда Серебрякова перенесут ближе к жилым домам. Длина перехода при этом увеличится до 70 метров. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
— Этот переход расположен между двумя крупными транспортными магистралями: здесь пройдет Северо-Восточная хорда и уже работает стация МЦК. Перенос понадобился как раз из-за строительства хорды. В результате мы получим новый комфортный вход в метро, — отметил Сергей Кузнецов.
Переход будет оборудован тремя лестницами, отделанными гранитом. Две из них будут расположены со стороны жилых домов, еще одна — на развороте улицы Серебрякова. Кроме того, там будет работать отдельный лифт и установят пандусы для маломобильных граждан.
Общая площадь перехода составит более 900 квадратных метров. Наружные павильоны выполнены в едином стиле с образом самой станции и используемых материалах.
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