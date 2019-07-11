Фестиваль домашних животных продет в парке «Садовники»
21 июля в парке "Садовники" пройдет самый добрый семейный фестиваль Family Pets. С 12 до 18 часов гости праздника могут познакомиться с веселыми и общительными, милыми и дружелюбными воспитанниками приюта "Печатники" - кошками и собаками, которые ищут заботливых хозяев и дом.
Гости фестиваля смогут посетить творческие мастер-классы, поучаствовать в лотереях, посмотреть выступления творческих коллективов. Кроме того, посетители могут привезти для животных из приюта подарочки.
- На нашем четвертом фестивале Family Pets мы продолжим претворять в жизнь главную идею фестиваля: собака или кошка - это не просто друг человека, это часть семьи, - рассказали в пресс-службе организаторов фестиваля.
Отмечается, что желающие смогут забрать понравившееся животное домой после собеседования с опекуном.
Вход на фестиваль свободный.
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