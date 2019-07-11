Мощи святых Петра и Февронии доставят в храм Христа Спасителя
Мощи святых Петра и Февронии будут находиться в храме Христа Спасителя в течение недели, с 14 до 21 июля.
— По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Мурома в Москву будут принесены мощи святых покровителей брака Петра и Февронии, — рассказали в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Мощи святых будут переданы храму Христа Спасителя на неделю. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет встречу мощей и праздничный молебен 14 июля.
Известно, что в каждый из дней богослужение будет начинаться в три часа дня.
Доступ паломников к мощам будет свободным с 15 июля с восьми утра до восьми вечера. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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