Крупный пожар произошел на теплоэлектростанции в Мытищах
• 11:27 • 11 июля 2019
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От очага возгорания идет густой черный дым
Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/tayninskiy/?utm_source=ig_embed)
Возгорание произошло в торговом центре в Мытищах 11 июля, в четверг, в 11:25. О пожаре сообщили очевидцы. Факт происшествия «Вечерней Москве» подтвердили в пресс-службе МЧС по Московской области.
Первоначально утверждалось, что горит центр «Июнь», однако позже появилась информация о том, что пламя охватило Северную ТЭЦ.
Огонь распространился в районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе и виден из многих районов Москвы.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, ЧП произошло на ТЭЦ-27, что находится в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. От очага возгорания идет густой черный дым.
На место выдвинулись подразделения МЧС.
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