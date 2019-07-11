Названа предварительная причина крупного пожара в Мытищах
• 11:48 • 11 июля 2019
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Наблюдается пламя высотой 50 метров
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Причиной возгорания на территории возле ТЭЦ-27 в Мытищах мог стать взрыв.
К месту происшествия выехали свыше десяти пожарных расчетов. От очага возгорания идет густой черный дым. Наблюдается пламя высотой 50 метров, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее очевидцы сообщали о том, что пожар произошел в ТЦ «Июнь», но информация не подтвердилась. Здание ТЦ, однако, находится недалеко от места, где случилось возгорание.
Известно, что ТЭЦ-27 «Северная» была введена в эксплуатацию в 1992 году. Мощность станции в общей сложности достигает 1060 МВт. Основное топливо, применяемое на станции, — природный газ.
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