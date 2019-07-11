Два пожарных поезда привлекут к тушению крупного возгорания на ТЭЦ в Мытищах
Два пожарных поезда направили на место возгорания на ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
В ГУ МЧС сообщили о том, что воспламенилась газовая станция высокого давления. Пожару присвоен третий, повышенный, ранг сложности.
Кроме того, как рассказали в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ, тушение будет производиться и с воздуха с помощью двух противопожарных вертолетов МЧС России. На место также прибывают пожарные расчеты.
Уточняется, что вертолеты оснащены особым водосливным устройством ВСУ-5, позволяющим сбрасывать на очаг возгорания одновременно до пяти тонн воды.
Напомним, что в четверг днем, 11 июля, крупный пожар произошел на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах. От очага возгорания идет густой черный дым. Пламя достигает 50 метров в высоту.
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