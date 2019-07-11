Виталий Милонов назвал главный источник демографических бед России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал средства массовой информации поменьше писать о «звездах», которые часто вступают в брак, а потом разводятся.

По словам депутата, ситуация, когда «истеричные жены» начинают делить имущество мужей (в частности — футболистов) — это и есть главный источник демографических бед страны.

— Люди сходятся, расходятся, это, как говорится, жизнь. Но когда у человека по восемь мужей или жен, и все это пропагандируется — это недопустимо. Футболисты женятся и разводятся каждый год. Их истеричные жены начинают делить их имущество — это является главным источником наших демографических бед, — цитирует Милонова агентство городских новостей «Москва».

Депутат предложил свой вариант правильного информационного повода. Он сказал, что писать и рассказывать людям посредством СМИ нужно о тех, кто занимается хорошими вещами. Такие граждане страны, по мнению Милонова, и должны быть первыми в повестке дне, а не «профурсетки-однодневки».

Кроме того, депутат рассказал о своем взгляде на необходимую пропаганду семейных ценностей. Этим, сказал Милонов, должны заниматься в школе. Нужна соответствующая идеология, которая бы возродила «деморализованный институт замужества».

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