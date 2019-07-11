«Такой огонь первый раз вижу»: очевидец рассказал о пожаре в Мытищах
• 12:08 • 11 июля 2019
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По словам свидетельницы событий Екатерины Половинкиной, пожар произошел недалеко от ее дома
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Очевидцы прокомментировали крупное возгорание на территории возле ТЭЦ «Северная» в Мытищах.
По словам свидетельницы событий Екатерины Половинкиной, пожар произошел недалеко от ее дома.
— Это Медведково точно, там расположен магазин «Твой дом». Я такой огонь первый раз вижу, — заявила очевидец.
Она добавила, что хлопка не слышала. Об этом пишет «Москва 24».
Напомним, что в четверг днем, 11 июля, крупный пожар произошел на территории около ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах. От очага возгорания идет густой черный дым. Пламя достигает 50 метров в высоту. К тушению привлечены пожарные расчеты, а также авиация и пожарный поезд.
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