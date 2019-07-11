СМИ: Энергоблок на территории возле ТЭЦ в Мытищах отключился
• 12:17 • 11 июля 2019
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К тушению привлечены пожарные расчеты, а также авиация и пожарный поезд
Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/tayninskiy/?utm_source=ig_embed)
Один из энергоблоков ТЭЦ-27 в Мытищах аварийно отключился во время пожара и прекратил выработку энергии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Напомним, что в четверг днем, 11 июля, крупный пожар произошел на ТЭЦ «Северная» в Мытищах. От очага возгорания идет густой черный дым. Пламя достигает 50 метров в высоту.
К тушению привлечены пожарные расчеты, а также авиация и пожарный поезд. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали семь человек.
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