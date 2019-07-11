Пожарное депо с поисково-спасательным центром построили в Новой Москве
• 12:26 • 11 июля 2019
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В новом депо располагается учебно-тренировочный комплекс «Теплодымокамера», позволяющий проводить занятия с имитацией чрезвычайных ситуаций и пожаров
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»
В поселение Московский появилось пожарное депо с поисково-спасательным центром. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
В новом трехэтажном здании депо располагается гараж, рассчитанный на 6 машин, пункт связи, учебные классы, скалодром, комнаты отдыха, а также учебно-тренировочный комплекс «Теплодымокамера», позволяющий проводить занятия с имитацией чрезвычайных ситуаций.
А в четырехэтажном здании поисково-спасательного центра разместились конференц-зал на 100 мест, кабинеты руководителей и управленческого персонала, во дворе — наземные парковки для автомобилей сотрудников.
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