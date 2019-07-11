Глава Пенсионного фонда подтвердил арест зампреда ПФР за взятки
Глава Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов потвердил, что заместителя председателя правления ПФР Алексея Иванова задержали.
Об этом сообщает РИА Новости.
Иванова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств.
Кроме того, ему инкриминируют факт получения взятки. По этому предположению следствия обвиняемого будут проверять.
Как передает «Интерфакс», Иванов до работы в ПФР был причастен к IT-области. Он занимался внедрением электронных сервисов. На программу, к которой был причастен Иванов, из бюджета выделили свыше одного миллиарда рублей.
Сотрудники пресс-службы ПФР сказали, что в связи с задержанием режим работы организации не изменился, следствию оказывается необходимая помощь.
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