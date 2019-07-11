Московские бизнесмены получили в кредит почти 10 миллиардов рублей за полгода
В течение полугода столичные бизнесмены получили кредиты почти на 10 миллиардов рублей.
Известно, что получить денежные средства представителям малого и среднего бизнеса удалось благодаря государственной гарантийной поддержке — Фонду содействия кредитованию малого бизнеса. Его, в свою очередь, возглавляет городской Департамент предпринимательства и инновационного развития.
— Эффективность работы гарантийного фонда повышается: сейчас отношение размера капитала фонда к объему действующих поручительств составляет 1,93, а годом ранее было 1,76. То есть при том же капитале фонд смог помочь предпринимателям получить больше кредитов. Это лучший показатель среди региональных фондов, — объяснил руководитель департамента Алексей Фурсин.
За все время существования Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выдал поручительства более чем на 70 миллиардов рублей. Это помогло предпринимателям получить от банков кредиты на 145 миллиардов рублей.
Сообщается, что заявку на поручительство представители малого и среднего бизнеса могут подать как в самом фонде, так и в центрах услуг для бизнеса. Их можно найти во всех округах столицы. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.
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