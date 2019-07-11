Посетителей парка познакомят с тайским боксом, массажем и кухней
Тайский фестиваль будет проходить в шестой раз. На два дня на Фестивальной площади развернутся кулинарные мастер-классы по тайской кухне «Том ям мания». Посетители смогут попробовать блюда из редких экзотических фруктов, в том числе манго. Культурная «мания» будет представлена традиционными тайскими музыкальными коллективами, а лечебно-косметическая предложит тайский массаж, товары для здоровья и СПА.
— Праздник семейный, будет много активностей для детей, в том числе спортивные мастер-классы, каждый найдет себе занятие по душе, — пообещал Фабио Чинда.
Но главным событием и новинкой фестиваля станет «Муай тай найт» — соревнования по тайскому боксу с участием именитых российских и тайских бойцов.
По словам президента Федерации тайского бокса Москвы Григория Дрозда, бои будут транслироваться в прямом эфире спортивных телеканалов. Особенно зрители ждут выступлений пятикратного чемпиона России Кямрана Набати и чемпиона мира и России Ислама Муртазаева, которые сразятся с тайскими боксерами. Будет разыгран кубок посла Королевства Таиланд в России.
Зрителей ждет и женский бой. Чемпионка России и Европы Галина Дегтярева выступит против Марии Косьяновой. Девушки выяснят, кто из них достоин носить титул чемпиона России среди профессионалов.
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