Лингвист назвал глупостью предложение советника Зеленского переименовать Россию и русский язык

Советник Владимира Зеленского Никита Потураев во время своего телеэфира отметил, что русский язык на Украине значительно изменился и его стоит переименовать в «руську мову», а саму Россию — в «Московию». «Вечерняя Москва» поинтересовалась у филолога-русиста Владимира Елистратова, есть ли у такого предложения какое-то научное обоснование.

— «Московия» — название средневековое. Впрочем, семь–восемь веков назад Россию называли и Татарией, и Тартарией, и еще бог весть как... Судя по всему, ребята обратились к опыту предыдущих поколений, — считает Владимир Елистратов. — Но все это несерьезно. Такие поползновения по поводу русского языка бессмысленны.

Как кажется Елистратову, украинской стороной предпринимаются «вялые попытки» агрессивного воздействия на Россию.

— И одно дело, если бы это сделал Клинтон, когда во время его правления серьезно лоббировалась идея перевести русский язык на латиницу, а так это всего лишь непонятные телодвижения, и ни к чему они не приведут. Просто заявлен некий информационный повод, о котором завтра все забудут, — отметил филолог.

Эксперт также добавил, что и попытки переименования русского языка в «мову» не имеют никакой разумной подоплеки.

— То же самое, что и заставлять русских говорить «в Украине» или писать слово «Таллин» с двумя «н»... Полная глупость, — заключил Владимир Елистратов.

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