Потепление до 25 градусов ожидается на следующей неделе в Москве
Гидрометцентр России сообщает, что в начале следующей недели температура воздуха в столице поднимется до 25 градусов тепла.
Синоптики уточнили, что в пятницу, 12 июля, в Москву придут небольшие дожди. При этом столбик термометра будет показывать не больше 16 градусов тепла. В области температура воздуха будет 13–18 градусов.
А вот ближе к воскресенью погода ощутимо улучшится.
— В воскресенье, 14 июля, обойдется без осадков. Ночью 9–11 градусов тепла в Москве и 6–11 по области, днем 19–21 в городе и 16–21 в Подмосковье, — рассказали в Гидрометцентре.
С начала следующей недели, 15 июля, Москву посетят кратковременные дожди. Ночью температура воздуха в столице будет плюс 7–12, а днем — 19–24. На следующий день, 16 июля, небольшой дождь все еще не покинет Москву. Ночью столбик термометра опустится до 9–14 градусов тепла, а днем поднимется до плюс 20–25. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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