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Афанасовское шоссе расширится после реконструкции

Егор Павленко
• 14:02 • 11 июля 2019
Шоссе расширят до четырех полос движения
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Шоссе расширят до четырех полос движения
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Афанасовское шоссе расширится до четырех полос движения в результате реконструкции. Соответствующий проект в четверг, 11 июля, одобрила градостроительно-земельная комиссия во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. 

Проектом предусмотрена реконструкция автодороги А-104 «Москва — Дмитров — Дубна — Поведники» на участке от 0 до 2,74 километра. Магистраль располагается в Северо-Восточном округе столицы и в городском округе Мытищи.

Благодаря расширению шоссе будет обеспечена дополнительная транспортная связь между Дмитровским и Ярославским шоссе, а также разгрузится МКАД на участке 82 — 95 километр.

Проект будет реализован за счет средств из бюджета Московской области, передает агентство городских новостей «Москва».

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