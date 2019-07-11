Афанасовское шоссе расширится после реконструкции
Афанасовское шоссе расширится до четырех полос движения в результате реконструкции. Соответствующий проект в четверг, 11 июля, одобрила градостроительно-земельная комиссия во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Проектом предусмотрена реконструкция автодороги А-104 «Москва — Дмитров — Дубна — Поведники» на участке от 0 до 2,74 километра. Магистраль располагается в Северо-Восточном округе столицы и в городском округе Мытищи.
Благодаря расширению шоссе будет обеспечена дополнительная транспортная связь между Дмитровским и Ярославским шоссе, а также разгрузится МКАД на участке 82 — 95 километр.
Проект будет реализован за счет средств из бюджета Московской области, передает агентство городских новостей «Москва».
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