Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
Пятилетний россиянин Давид Жуковский пропал на территории Польши. В настоящее время сотрудники местной полиции уже начали проводить активные поиски.
По сообщению польских правоохранительных органов, Жуковский вместе с отцом находился в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий. Родитель забрал его 10 июля в 17:00. После чего скрылся в неизвестном направлении.
Вечером того же дня 32-летний мужчина, отец Жуковского, был обнаружен мертвым на железнодорожном переезде, сообщает РИА Новости.
Автомобиль покойного находился на расстоянии трех километров от места трагедии. Местонахождения мальчика в настоящее время неизвестно.
Отмечается, что консульский отдел посольства РФ в Польше находится в постоянном контакте с местной полицией. Сотрудники правоохранительных органов проверяют все места, где до трагедии могли появиться отец с Давидом.
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