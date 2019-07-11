«Вы сидите, я сижу, мы играем»: Диана Арбенина отметила день рождения на сцене

Диана Арбенина свой 45-й день рождения отметила акустическим концертом на сцене «Крокус Сити Холла» и презентацией нового альбома «Невыносимая легкость бытия».

Большой зал, вмещающий 7 тысяч зрителей, был почти полон. Еще на подступах к концертному комплексу люди спрашивали лишний билетик, а пришедшие пораньше поклонники — с цветами и коробками тортов — устраивались поудобнее в не совсем рокерском зале с мягкими и уютными креслами. Впрочем, Диана сказала, что сама придумала такую чилаут-программу — «вы сидите, я сижу, мы играем». Артистка попросила зал вести себя естественно — как дома, на кухне.

Начался концерт без всякого вступления — с песни про ремень. Через пару песен Диана поздоровалась, сняла черную пиджак-накидку и осталась в светлом платье.

В первом отделении Диана Арбенина играла с оркестром Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

С самого начала преданные поклонники певицы несли на сцену цветы и подарки — книги, сладости, картины. Книгам Диана обрадовалась особенно, но сказала, что вышла на сцену не за подарками.

Первое отделение состояло из знакомых старых песен. Почти каждый номер сопровождала мини-история.

Эта часть концерта получилась веселой, зажигательной, с нотками ностальгии по беззаботной юности. На классический рок похоже было мало. Но, видимо, в том-то и была задумка: сделать необычный звук джаз-банда с фанфарами, трубами, дудуком, перкуссией, превратив знакомые всем мелодии в смесь украинского гопака и оркестра Кустурицы.

В какой-то момент, на исполнении песни «Клуб 27», посвященной американским музыкантам, ушедшим в 27 лет — Курту Кобейну, Джимми Хендриксу, Джиму Моррисону и Дженис Джоплин, а также нашим Башлачеву, Цою и другим — зал поднял портреты героев.

Поклонники подняли портреты музыкантов — героев песни Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Диана прямо заявила, что она — продолжение тех музыкантов. Конечно, имелось в виду, что она чувствует единение с ними. В чем у певицы точно есть общее с ушедшими, так это в том, что почти все ее песни основаны на надрыве и протесте.

Второе отделение началось необычно. Знакомая всем «31-я весна» звучала откуда-то сверху. Как оказалось, Диана пела с самого дальнего балкона. Это было эффектно! Постепенно спускаясь в зал, декламируя по пути свои стихи, певица-поэт, очутившись на сцене, продолжила — на этот раз действительно в формате акустического шоу. Вся вторая часть состояла из новых песен и старых хитов: «Нэцке», «Ты дарила мне розы» и других.

Весь концерт Диана Арбенина отыграла вживую Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Как объяснила такое акустическое оформление песен Диана, этим она хочет сказать, что один в поле — воин. И правда — половина почти четырехчасового концерта с гитарой и клавишными оказалась не менее качественной, чем с фанфарами. Диана вообще трудяга. Видно, сколько душевных, физических сил и времени ушло на то, чтобы организовать отличный звук, свет, сценические приемы, в целом режиссуру.

Были срежиссированы, возможно, фан-клубом певицы, и реакции зрителей, которым раздали инструкции: на песне «Корона» поднять телефоны с фонариком, на «Раскаленных» подсветить бумажные красные сердца, на «Столице» запустить самолетики, а на «Розах» выставить плакатик. Диана от фонариков очень растрогалась.

Но самым эффектным было завершение юбилейного концерта. На последней песне «Я раскрашивал небо» на Арбенину хлынул настоящий ливень. Разгоряченный зал взорвался аплодисментами и долго не хотел отпускать именинницу.

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