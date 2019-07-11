Новый пешеходный переход появится в Донском районе Москвы
Новый пешеходный переход разместится на территории Донского района Москвы. Он появится на Варшавском шоссе недалеко от дома 2.
Изначально строительство нового пешеходного перехода было желанием местных жителей. Именно они стали инициаторами возникновения проекта, который в итоге был подготовлен и принят на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.
Ближайший от указанного переход находится на расстоянии почти в полкилометра. А регулируемый наземный переход, который находится на пересечении Варшавского шоссе с Новоданиловским проездом, неудобен для пешеходов, передает официальный сайт мэра Москвы.
Дело в коротком времени работы зеленого сигнала.
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