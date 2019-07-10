Две станции метро, вокзал, остановки электробусов и гостиница станут частью крупного транспортного узла

Жители Савеловского района уже привыкли к стройке за забором. Несколько лет здесь шли работы по созданию новой станции Большой кольцевой линии метро. Немногие вспомнят ларьки у вестибюлей, большой магазин, нависающий над одним из выходов подземки, и палатки с ширпотребом. Первая волна сноса самостроя расчистила территорию, дала возможность строителям запланировать благоустройство площади у вокзала. Проводить его можно только сейчас — станция «Савеловская» Большого кольца сдана, пассажиры активно ею пользуются, чтобы, к примеру, быстро добраться до «Москвы-Сити», к парку на Ходынке или к стадионам «Динамо» и «ЦСКА».

Теперь настала очередь обустройства площади у Савеловского вокзала. По проекту, здесь уложат плитку и асфальт, высадят деревья и сделают комфортные остановки для электробусов. Две станции метро, обновленная площадь и вокзал станут частью современного транспортно-пересадочного узла «Савеловская».

Как рассказали «ВМ» в столичном Стройкомплексе, в рамках ТПУ предполагается построить два подземных вестибюля с пешеходными переходами. Транспортная часть этого узла должна быть построена к середине 2020 года. А чтобы не заставлять площадь автомобилями, решено не делать перехватывающую парковку. Правда, чуть позже появится подземный паркинг — его возведут вместе с гостиницей.

— Новый комфортный транспортный хаб станет драйвером развития прилегающей территории. Работы по развитию транспортно-пересадочного узла «Савеловская» будут вестись в течение следующих двух-трех лет, — отметил первый заместитель гендиректора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

Новшеством этого транспортно-пересадочного узла станет размещение станций подзарядки для электробусов и электромобилей.

— В городе прорабатывается возможность и проектируется в составе новых ТПУ обустройство зарядок для электромобилей, так как этот вид транспорта активно развивается и имеет большое будущее, — отметили в столичном Стройкомплексе.

Еще одним транспортным бонусом в составе транспортно-пересадочного узла станет прохождение здесь первого Московского центрального диаметра (МЦД) от Лобни до Одинцова.

— На Савеловский вокзал ежедневно прибывают пассажиры из Лобни, Дмитрова, Дубны, Савелова, Звенигорода. Серая ветка метро с трудом справляется с таким пассажиропотоком. Новый узел обеспечит пересадку между двумя линиями метро, наземным транспортом и электричками Савеловского вокзала, — отметил глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что здесь обустроят остановку для первого направления Московских центральных диаметров. Уже к концу 2019 — началу 2020 года на первом МЦД планируется запустить поезда с сокращенными интервалами движения.

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— Хотя первые поезда Московских центральных диаметров начнут тестировать раньше, их будут обкатывать по выделенным ночным маршрутам без пассажиров, — добавил глава ведомства.

По его словам, жители столицы и Подмосковья смогут пользоваться не только местной сетью автобусных маршрутов и выбирать поездки на метро, к их услугам на МЦД — новые поезда городского типа «Иволга». График работы Московских центральных диаметров будет как и в метро — с 05:30 до 01:00. А для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту «Тройка».

Возрастающий пассажиропоток диктует еще одно условие градостроителям: помимо транспортной инфраструктуры, нужно построить и ряд объектов, которыми могли бы пользоваться приезжающие. Так, неподалеку от узла решено возвести гостиницу.

— Ее площадь составит 14 тысяч квадратных метров, — уточнил Альберт Суниев. — Проект планируется реализовать через два года. Интерес к нему проявляют французские и японские инвесторы.

Всего в Москве разрабатывается свыше сотни проектов современных хабов. ТПУ увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.

В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Среди них будут плоскостные — в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Станция метро «Савеловская» играет ключевую роль в развитии района и формировании системы пересадок на различные виды транспорта. Ее запуск с пассажирами — это первый этап, вторым будет достройка дополнительных платформ для наземного городского транспорта. Затем увяжем станции метро с первым Московским центральным диаметром, который появится на Савеловском направлении железной дороги. Создание ТПУ позволит значительно улучшить транспортное обслуживание районов Савеловский, Беговой и Марьина Роща, а также разгрузит действующие Кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро.

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