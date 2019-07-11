Четверг 11 июля , 17:07
Дождь + 16 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Бизнес

Эксперты прогнозируют позитивный эффект от новых льгот для девелоперов

Екатерина Петрова
• 15:53 • 11 июля 2019
Новые финансовые льготы коснутся застройщиков коммерческой недвижимости, которые работают в удаленных от центра районах города
0
doc766almid5j847ydki7x
Новые финансовые льготы коснутся застройщиков коммерческой недвижимости, которые работают в удаленных от центра районах города
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Введение льгот для застройщиков коммерческой недвижимости на 8–10 процентов снизит себестоимость строительства и реконструкции зданий коммерческого назначения за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Такую оценку от введения новых преференций для девелоперов дают эксперты.

О введении новых финансовых льгот на странице в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Они коснутся застройщиков коммерческой недвижимости, которые работают в удаленных от центра столицы районах.

— В Москве очень мощная маятниковая миграция, обусловленная дисбалансом мест приложения труда — концентрацией рабочих мест в центре и дефицитом за пределами Третьего транспортного кольца. Миллионы москвичей вынуждены ежедневно совершать длительные поездки на общественном и личном транспорте, испытывая связанные с ними стресс и неудобства. Чтобы создать стимулы строить места приложения труда за пределами ТТК, мы приняли решение предоставить потенциальным инвесторам финансовые льготы, — сообщил Сергей Собянин.

Как отмечают эксперты, застройщики теперь смогут воплотить в жизнь проекты, считавшиеся ранее нерентабельными. Так, на месте промзон, где сейчас идет реорганизация, будут более активно создаваться кварталы смешанной застройки. 

— Новые льготы для застройщиков помогут создавать больше коммерческих объектов за пределами центра. Соответственно, москвичи смогут найти различные варианты мест приложения труда, — высказал мнение старший партнер и управляющий директор компании BCG Владислав Бутенко. — Для застройщиков льготы помогут быстрее окупить проект, получить скорее от его реализации прибыль.

В свою очередь партнер бюро Citymakers Петр Кудрявцев отмечает: реализация проектов за пределами ТТК создаст локальные центры деловой активности и, как следствие, приведет к развитию районной инфраструктуры.

— А за этим уже идет повышение качества жизни в районе. Важно, чтобы в этих проектах всегда существовал баланс функций, иначе возможны перегрузки существующей социальной и транспортной инфраструктуры, а также общественных пространств. Важно и дополнение к деловым функциям «третьей функции» — культуры, спорта, образования, причем разных масштабов — локального, районного, городского значения, — говорит Петр Кудрявцев. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Гаман, руководитель Департамента городского имущества Москвы:

— До настоящего времени для арендаторов земельных участков за пределами внешних границ Третьего транспортного кольца, осуществляющих изменение цели предоставления на строительство, была предусмотрена повышенная арендная плата за первый год аренды в размере от 5 до 80 процентов от кадастровой стоимости земельного участка — в зависимости от плотности застройки. С 2013 по 2019 год оформлено 128 дополнительных соглашений об изменении цели предоставления земельных участков общей площадью 101,6 гектара для строительства (реконструкции) нежилых объектов капитального строительства, расположенных за пределами внешних границ ТТК. Арендная плата за первый год срока аренды по указанным договорам составила 15,99 миллиарда рублей.

Читайте также: Московские бизнесмены получили в кредит почти 10 миллиардов рублей за полгода

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Более 100 парковочных мест организуют на северо-западе столицы
17:2511 июля 2019
Город
Мэр Харькова рассказал о восстановлении в городе бюста Жукова
17:1811 июля 2019
Общество
«Лежачих полицейских» установят на улице Косыгина
17:1511 июля 2019
Транспорт
Видео тушения пожара на съемочной площадке «Гарри Поттера» появилось в Сети
17:1411 июля 2019
В мире
Ангела Меркель заявила, что ответственно следит за своим здоровьем
17:1011 июля 2019
В мире
Сенатор оценил потери Грузии от предполагаемого российского эмбарго
17:0111 июля 2019
Внешняя политика
Суд ЕС отменил часть санкций в отношении Виктора Януковича
16:5711 июля 2019
В мире
Ограничение движения введут на ряде столичных улиц
16:5211 июля 2019
Транспорт
Путин отреагировал на предложение о расширении «нормандского формата»
16:4711 июля 2019
Внешняя политика
Количество маломобильных пассажиров поездов возросло на 76,3 процента
16:4611 июля 2019
Общество
Минкультуры прокомментировало ситуацию с конкурсом для поддержки режиссеров
16:3311 июля 2019
Общество
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали открытое горение в Мытищах
16:1811 июля 2019
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело после пожара в Мытищах
16:1411 июля 2019
Происшествия
«ГУМ-авторалли» на машинах советской эпохи пройдет в столице 28 июля
16:1311 июля 2019
Город
Почти 30 километров дорог в Москве оборудуют шумозащитными экранами
16:0611 июля 2019
Город
Слова премьера Финляндии о диалоге с Россией поддержали в Госдуме
16:0411 июля 2019
Внешняя политика
Кассир АЗС рассказала подробности пожара в Мытищах
16:0111 июля 2019
Происшествия
Эксперты прогнозируют позитивный эффект от новых льгот для девелоперов
15:5311 июля 2019
Бизнес
Алексей Шапошников: Тестирование электронного голосования будет открытым
15:4511 июля 2019
Город
Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании
15:3911 июля 2019
В мире
Госдума поддержала законопроект о продаже единственного жилья без уплаты налога
15:3111 июля 2019
Общество
Представитель парламента считает, что Сергей и Юлия Скрипали покинули Великобританию
15:1711 июля 2019
В мире
Тысячи парашютов: опубликовано видео масштабных учений ВДВ в Крыму
15:0011 июля 2019
Армия
Женщина-охранник погибла при пожаре на территории ТЭЦ в Мытищах
14:5111 июля 2019
Происшествия
Новый пешеходный переход появится в Донском районе Москвы
14:5011 июля 2019
Город
Еще одно здание и склад загорелись около ТЭЦ в Мытищах
14:3311 июля 2019
Происшествия
Москвич выстрелил в лицо знакомому во время ссоры из-за денег
14:2611 июля 2019
Происшествия
Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
14:2411 июля 2019
Происшествия
Опубликовано видео взрыва и начала пожара в Мытищах
14:2311 июля 2019
Происшествия
Мосгорнаследие вернуло пропавшие исторические двери в старинную усадьбу
14:1711 июля 2019
Город
Мосгоризбирком зарегистрировал 130 кандидатов на выборы
14:1611 июля 2019
Общество
Движение по Волковскому шоссе в Мытищах восстановлено
14:1011 июля 2019
Город
Замглавы МЧС рассказал подробности тушения пожара в Мытищах
14:0811 июля 2019
Происшествия
Афанасовское шоссе расширится после реконструкции
14:0211 июля 2019
Город
Десять сотрудников таможни Домодедова арестовали в Москве
14:0011 июля 2019
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на территории ТЭЦ в Мытищах
13:5911 июля 2019
Происшествия
Украинцы пожаловались на политическую ситуацию в стране
13:5611 июля 2019
В мире
Алексей Пушков: Зеленский пойдет по стопам Порошенко в области информационной политики
13:5511 июля 2019
Внешняя политика
Более 90 процентов москвичей в ВАО получили новые квартиры по реновации
13:4311 июля 2019
Город
Пожар на участке газопровода возле ТЭЦ в Мытищах потушили
13:4311 июля 2019
Происшествия
Движение по Осташковскому шоссе восстановлено
13:3611 июля 2019
Транспорт
Потепление до 25 градусов ожидается на следующей неделе в Москве
13:3411 июля 2019
Город
Представители мэрии Москвы заявили, что пожар в Мытищах не повлиял на электроснабжение
13:3311 июля 2019
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на территории ТЭЦ в Мытищах достигло 11
13:2311 июля 2019
Происшествия
Пожар на территории около ТЭЦ «Северная» локализован
13:2211 июля 2019
Происшествия
Спортивный суд аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр
13:1711 июля 2019
Спорт
Пострадавшие при пожаре в Мытищах рассказали, как спаслись от пламени
13:0311 июля 2019
Происшествия
Грандиозная выставка откроется к 125-летию со дня рождения Юрия Завадского
12:5211 июля 2019
Культура
Площадь пожара на участке газопровода подмосковной ТЭЦ выросла в 4 раза
12:5211 июля 2019
Происшествия
Движение транспорта в Мытищах ограничено из-за пожара
12:4811 июля 2019
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили факел на территории горящей ТЭЦ в Мытищах
12:4811 июля 2019
Происшествия
Глава Пенсионного фонда подтвердил арест зампреда Алексея Иванова
12:4411 июля 2019
Происшествия
Асфальтовое покрытие обновили на Ленинградском проспекте
12:3511 июля 2019
Город
Минэнерго назвало предварительный источник возгорания на ТЭЦ в Мытищах
12:3211 июля 2019
Происшествия
Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией
12:2911 июля 2019
Город
Пожарное депо с поисково-спасательным центром построили в Новой Москве
12:2611 июля 2019
Город
Столичного полицейского госпитализировали после драки в ТЦ
12:2411 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин: На ликвидацию пожара в Мытищах направлено 50 единиц техники
12:2111 июля 2019
Происшествия
СМИ: Энергоблок на территории возле ТЭЦ в Мытищах отключился
12:1711 июля 2019
Происшествия
Семь человек пострадали при крупном пожаре на территории около ТЭЦ «Северная» в Мытищах
12:1311 июля 2019
Происшествия
«Такой огонь первый раз вижу»: очевидец рассказал о пожаре в Мытищах
12:0811 июля 2019
Происшествия
Осташковское шоссе по направлению в область перекрыто из-за пожара возле ТЭЦ
12:0411 июля 2019
Происшествия
Виталий Милонов назвал источник демографических бед России
12:0111 июля 2019
Общество
Два пожарных поезда привлекут к тушению крупного возгорания на ТЭЦ в Мытищах
11:5711 июля 2019
Происшествия
Капитальный ремонт предстоит 60-летнему жилому дому на юго-западе Москвы
11:5711 июля 2019
Город
Названа предварительная причина крупного пожара в Мытищах
11:4811 июля 2019
Происшествия
СК начал проверку после ЧП с газовыми баллонами в доме на северо-востоке Москвы
11:4711 июля 2019
Происшествия
Научно-практический центр медицинской реабилитации построят в центре столицы
11:4011 июля 2019
Город
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega появилось в Сети
11:4011 июля 2019
В мире
Гражданина РФ арестовали по подозрению в государственной измене
11:3911 июля 2019
Происшествия
Семья в Подмосковье отравилась грибами
11:3011 июля 2019
Происшествия
Тимати и глава департамента спорта обсудили создание серфинг-центра в Москве
11:2911 июля 2019
Спорт
Крупный пожар произошел на теплоэлектростанции в Мытищах
11:2711 июля 2019
Происшествия
Комитет Верховной рады Украины поддержал замену главы МИД
11:2011 июля 2019
В мире
Мощи святых Петра и Февронии доставят в храм Христа Спасителя
11:1711 июля 2019
Город
Фестиваль домашних животных пройдет в парке «Садовники»
11:1411 июля 2019
Животные
Выход со станции метро «Ботанический сад» перенесут ближе к жилым домам
11:1311 июля 2019
Транспорт
Жириновский о ситуации в Грузии: От страны может ничего не остаться
11:1111 июля 2019
Внешняя политика
Победителей конкурса «Цветочный джем» наградят в День города
11:0811 июля 2019
Город
Замглавы МИД РФ: Москва встревожена ситуацией в Ормузском проливе
10:5811 июля 2019
Внешняя политика
Сенатор оценил предложение советника Зеленского переименовать Россию
10:5211 июля 2019
Внешняя политика
Нанесение разметки на столичных дорогах планируют завершить к ноябрю
10:4411 июля 2019
Город
Глава Евросовета заявил, что распад СССР был «счастливым событием» для Европы
10:4311 июля 2019
В мире
Систему электронного голосования начали тестировать в Москве
10:4211 июля 2019
Город
Автобус и иномарка столкнулись на Малой Набережной улице
10:4211 июля 2019
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы
10:3211 июля 2019
Происшествия
Новые голосования стартовали в рамках проекта «Активный гражданин»
10:2411 июля 2019
Город
Самолет разведки Британии выполнил миссию у Черноморского побережья РФ
10:0711 июля 2019
Внешняя политика
Рейды против нелегальных таксистов пройдут в Москве
10:0411 июля 2019
Город
Налог на роскошь предложила усовершенствовать Счетная палата
09:4711 июля 2019
Внутренняя политика
Москвичам покажут редкие архивные фото главной выставки страны
09:3211 июля 2019
Город
Кемеровчане проголосовали за название сквера, строящегося на месте «Зимней вишни»
09:3011 июля 2019
Общество
Владимир Жидкин: В Новой Москве построят пять детсадов за бюджет
09:1611 июля 2019
Город
ЦОДД подвел промежуточные итоги работы «Дорожного патруля» с начала года
09:1311 июля 2019
Транспорт
Фитнес-тренер рассказал, что нужно для эффективного похудения
09:0311 июля 2019
Здоровье
Летняя музыкальная программа пройдет в 12 парках Москвы
09:0211 июля 2019
Город
Движение поездов на Филевской линии метро введено в график
08:5911 июля 2019
Транспорт
Благоустройство парка на набережной в Капотне завершится до конца года
08:4111 июля 2019
Город
Генконсульство РФ в Греции начало проверку сообщения о погибших россиянах
08:1911 июля 2019
Внешняя политика
Максим Ликсутов назвал главную проблему столичных водителей
08:0911 июля 2019
История
Фигурку XVIII века из бивня мамонта и часть колонны нашли в Москве
08:0111 июля 2019
Город
«Роскачество» рассказало, как предотвратить взрыв аккумулятора смартфона
07:5911 июля 2019
Общество
Схема движения изменится в центре Москвы на выходных
07:4911 июля 2019
Транспорт
Москвичам рассказали, как улучшить самочувствие при неустойчивой погоде
07:4011 июля 2019
Город
Гигантские мамонтовые ослы из Индонезии поселятся в Московском зоопарке
07:1911 июля 2019
Город
Новые автоматы по продаже билетов появились на городских остановках
07:1911 июля 2019
Транспорт
Ученые назвали регионы, которые скоро окажутся непригодными для жизни
07:0211 июля 2019
Наука
Дождь с грозой ожидает москвичей в четверг
06:4611 июля 2019
Город
Полиция задержала группу, воровавшую брендовую одежду в Москве
06:2011 июля 2019
Происшествия
Российский рубль значительно подорожал после заявления главы ФРС США
06:0011 июля 2019
Экономика
Эксперт назвала фрукты, которые летом нужно есть побольше
05:2411 июля 2019
Здоровье
Двое российских туристов погибли при сильном шторме в Греции
04:3111 июля 2019
Происшествия
Врачи рассказали, сколько шоколада можно есть в день
04:0611 июля 2019
Здоровье
МВД предложило ввести новый платеж для живущих в России иностранцев
03:4811 июля 2019
Общество
Ученый заявил, что во Вселенной скоро найдут «полного двойника» Земли
03:2811 июля 2019
Наука
Эксперты установили, что большинство россиян работает сверх нормы
03:1311 июля 2019
Общество
Петра Порошенко прогнали с очередного митинга на Украине
02:1911 июля 2019
В мире
Ученые установили, какое количество выпитого алкоголя лишает силы воли
01:5511 июля 2019
Наука
Советник Зеленского предложил новое название для России и русского языка
01:2111 июля 2019
Внешняя политика
Полицейские задержали с наркотиками ранее судимого москвича
00:5911 июля 2019
Происшествия
Загрузить еще

Обманываться рады. Как используют внушение в преступных ц...

10 июля 16:07
Эфиры Вечерка-ТВ

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Никита Миронов

Смертельно опасная красота стюардессы...

Борис Орлов

Королева с голой попой: что она может дать миру...

Лера Бокашева

Сантехник из «Матрицы»

Екатерина Петрова

Рейтинг водительской невнимательности...

Анатолий Сидоров

Диван у барина отняли

Павел Воробьев

Немец предложил снести нам память...

Михаил Виноградов

Взгляните в их глаза

Александр Шапиро

Новый рулевой хоккейной сборной России...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER