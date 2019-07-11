Эксперты прогнозируют позитивный эффект от новых льгот для девелоперов

Введение льгот для застройщиков коммерческой недвижимости на 8–10 процентов снизит себестоимость строительства и реконструкции зданий коммерческого назначения за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Такую оценку от введения новых преференций для девелоперов дают эксперты.

О введении новых финансовых льгот на странице в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Они коснутся застройщиков коммерческой недвижимости, которые работают в удаленных от центра столицы районах.

— В Москве очень мощная маятниковая миграция, обусловленная дисбалансом мест приложения труда — концентрацией рабочих мест в центре и дефицитом за пределами Третьего транспортного кольца. Миллионы москвичей вынуждены ежедневно совершать длительные поездки на общественном и личном транспорте, испытывая связанные с ними стресс и неудобства. Чтобы создать стимулы строить места приложения труда за пределами ТТК, мы приняли решение предоставить потенциальным инвесторам финансовые льготы, — сообщил Сергей Собянин.

Как отмечают эксперты, застройщики теперь смогут воплотить в жизнь проекты, считавшиеся ранее нерентабельными. Так, на месте промзон, где сейчас идет реорганизация, будут более активно создаваться кварталы смешанной застройки.

— Новые льготы для застройщиков помогут создавать больше коммерческих объектов за пределами центра. Соответственно, москвичи смогут найти различные варианты мест приложения труда, — высказал мнение старший партнер и управляющий директор компании BCG Владислав Бутенко. — Для застройщиков льготы помогут быстрее окупить проект, получить скорее от его реализации прибыль.

В свою очередь партнер бюро Citymakers Петр Кудрявцев отмечает: реализация проектов за пределами ТТК создаст локальные центры деловой активности и, как следствие, приведет к развитию районной инфраструктуры.

— А за этим уже идет повышение качества жизни в районе. Важно, чтобы в этих проектах всегда существовал баланс функций, иначе возможны перегрузки существующей социальной и транспортной инфраструктуры, а также общественных пространств. Важно и дополнение к деловым функциям «третьей функции» — культуры, спорта, образования, причем разных масштабов — локального, районного, городского значения, — говорит Петр Кудрявцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Гаман, руководитель Департамента городского имущества Москвы:

— До настоящего времени для арендаторов земельных участков за пределами внешних границ Третьего транспортного кольца, осуществляющих изменение цели предоставления на строительство, была предусмотрена повышенная арендная плата за первый год аренды в размере от 5 до 80 процентов от кадастровой стоимости земельного участка — в зависимости от плотности застройки. С 2013 по 2019 год оформлено 128 дополнительных соглашений об изменении цели предоставления земельных участков общей площадью 101,6 гектара для строительства (реконструкции) нежилых объектов капитального строительства, расположенных за пределами внешних границ ТТК. Арендная плата за первый год срока аренды по указанным договорам составила 15,99 миллиарда рублей.

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